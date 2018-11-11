Seçim öncesi belediyelere 4.7 milyar liralık yardım

Mart ayında yapılacak yerel seçimler için belediyelere Hazine'den 3 milyar lira yatırım desteği ile 1.7 milyar lira da yardım yapılacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni kurulan ofisler ve SGK da bütçeye ayrı yük getirecek.

Önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle devlet hazinesinden belediyelere gönderilecek yatırım desteği 3 milyar liraya, Hazine yardımı da 1.7 milyar lira düzeyine çıkarıldı. Belediyeler bu paraların büyük kısmını yerel seçimlerden önce seçim yatırımı olarak yapılan kaldırım ve yol çalışmalarında kullanabilecek.

Ayrıca gelir gider dengesi hızla bozulan sosyal güvenlik kurumlarına 2019'da Hazine'den yapılacak yardım 87 milyar liradan 117 milyar liraya yükselecek.

SARAY OFİSLERİ DE VAR

Devlet bütçesinden her yıl yardım gönderilen idare, kurum ve kuruluşlara gelecek yıl aktarılacak destek tutarları netleşti. Hazine'den yardım yapılanlar listesinde muhtaç ve görme engelliler, memurlara öğle yemeği, KKTC, siyasi partiler, vakıf üniversiteleri gibi kuruluşlar yer alıyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 2019 yılı bütçe yasa teklifiyle, yardım yapılacak kuruluşlar listesine bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi de eklendi. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı olarak çalışan bu ofislere 2019 yılında kendi ödenekleri dışında toplam 82.5 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Bu paranın 70 milyon lirasını Dijital Dönüşüm Ofisi kullanacak.

KKTC'YE 705 MİLYON LİRA

2019'da yavru vatan KKTC'ye Türkiye'den yapılacak resmi yardım tutarları da netleşti. Buna göre, KKTC'ye 321 milyon 371 bin lira nakit destek, 383 milyon 400 bin lira da yatırım amaçlı kaynak verilecek. Böylece toplamda 705 milyon lira tutarında destek sağlanmış olacak. KKTC'ye bu yıl 661 milyon lira, geçen yıl da 603 milyon lira destek gönderilmişti.

SGK 117 MİLYAR LİRALIK YÜK GETİRECEK

Kendi kaynakları yetmediği için devlet bütçesinden yardım yapılmak zorunda kalınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da bütçeye yük olacak. İşverenlerden topladığı prim gelirlerini yeterince artıramayan, buna karşılık giderleri her geçen gün katlanarak artan SGK'nın gelir-gider dengesinde yaşanan hızlı bozulma bütçede olağanüstü bir kara delik açtı.

Resmi verilere göre, SGK açıklarını finanse edebilmek için 2018 yılında Hazine'den aktarılan yardım tutarı 87.6 milyar lirayken gelecek yıl 117 milyar 326 milyon liraya çıkacak.