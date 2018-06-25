Seçimin faturası 12 milyar dolar

Kritik seçim geride kalırken, faturası da ortaya çıktı. Kampanyalar ve seçim vaatlerinin toplam maliyeti 12 milyar doları buldu.

Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminde partiler ve cumhurbaşkanı adayları kesenin ağzının açtı. 24 Haziran seçimleri için yapılan kampanyaların toplam bütçesinin 1.4 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Bu rakama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve belediyelerin yaptığı harcamalar ile adaylara yapılan yasal olmayan bağışlar dahil edilmedi. MediaCat Siyasi İletişim Uzmanı Necati Özkan’ın yaptığı araştırmaya göre seçim sürecinde en büyük fatura hazineye kesildi. Hükümet seçimlere giderken çeşitli seçmen kümelerini ikna etmek için kesenin ağzını açtı. Emeklilere yılda iki kez 1.000’er TL ikramiye, büyük kentlerde getirilen imar afları, düşük faizli krediler bunların en çok dikkat çekenleriydi. Sadece emekli ikramiyeleri ve imar affının getirdiği vergi ziyanı gibi iki ana kalemin bile Hazine’ye yükü 48 milyar TL’ye mal oldu.

En yüksek bütçeli seçim

24 Haziran seçimleri, Meclis’teki 4 siyasi partinin Türkiye tarihindeki en yüksek hazine yardımını aldıkları bir seçim olmanın yanı sıra, aday adaylarından bugüne kadar görülen en yüksek miktarda başvuru ücreti toplandı. Yani, partiler seçim sürecine büyük bütçelerle girdi. Necati Özkan’ın araştırmasına göre AKP 417 milyon TL Hazine yardımı, 42 milyon TL aday adaylık ücreti olmak üzere toplam 459 milyon TL’lik bir bütçe ile girdi. CHP, 213.3 milyon TL Hazine yardımı ve 14 milyon TL adaylık geliri olmak üzere toplam 227.3 milyon TL bütçe elde etti. MHP 100.2 milyon TL hazine yardımı, 3.2 milyon TL adaylık bedeli olmak üzere toplam 103.4 milyon liralık bir bütçeye sahip olurken, HDP 90.6 milyon TL Hazine yardımının yanı sıra 1.5 milyon TL aday adayı geliri ile toplam 92.1 milyon TL’lik bir propaganda gelirine sahip olarak seçim yarışına başladı. Hazine yardımı almayan iki parti ise sadece adaylardan alınan başvuru ücretlerine sahip olurken, İYİ Parti’nin 14 milyon TL, Saadet Partisi’nin ise 2 milyon TL’lik bütçesi vardı.

Yurttaştan 117 milyon

Seçim raporunda şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı için yarışan adayların bankalardaki kampanya hesaplarına vatandaşlar tarafından yapılan yardım miktarı henüz resmen açıklanmadı. Ancak, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarına yapılan yardımları dikkate alarak, 24 Haziran seçimleri için yarışan adayların hesaplarında 117 milyon TL’lik kampanya bütçesinin toplanmış olduğu tahmin ediliyor. Bu yardımlarda da aslan payını 86 milyon TL ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alıyor.”