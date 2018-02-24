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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şeker fabrikaları kapatılmasın

24 Şubat 2018, Cumartesi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şeker sanayiinin ülke ekonomisine, tarımsal üretime, istihdama ve sosyal hayata katkısına dikkat çekerek, “Türkşeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır.’’ dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Şeker sanayiinin ülke ekonomisine, tarımsal üretime, istihdama ve sosyal hayata katkısı dikkate alınarak Türkşeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır.” değerlendirmesini yaptı. Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, şeker sanayisinin, tarladan şeker üretimine kadar uzanan entegre yapısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çekti. Türkşeker kapsamındaki 14 fabrikanın özelleştirilmesi için ihale sürecinin baş- latılmasının, geçmiş özelleştirme uygulamalarının sonuçları da dikkate alındığında doğru bir çözüm olmayacağını belirten Atalay, “Yatırım, istihdam, üretim ayağı ile birlikte ürün, yan ürün ve hatta atıkların değerlendirilmesi suretiyle rekabet gücü yüksek entegre tesislere dönüşebilir altyapı özellikleri dikkate alındığında, bu kuruşların özelleştirilmesi değil yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Şeker sanayinin ülke ekonomisine, tarımsal üre- time, istihdama ve sosyal hayata katkısı dikkate alınarak Türkşeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır.” dedi.

‘Üretim gerektiği gibi olmayacak’

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve ZMO Kahramanmaraş Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Ziraat mühendisliğinde kariyer planlaması’ konulu konferansa katıldı. Konferans öncesi konuşan Güngör, 14 şeker fabrikasının satışı dolayısıyla üzüntü duyduğunu belirtti. Şeker fabrikalarının, özelleştirilmesi yerine modernize edilip, alet ve ekipmanları yenilenerek, daha verimli hale getirilmesi gerektiğini savunan Güngör,  “Hatırlarsanız 15 yıl önce 400- 500 bin aile pancar sektöründe çalışıyorlardı; ama şimdi bu yanlış politikalar nedeniyle 200 bin aileye düştü. Genel olarak bakacak olursak şeker pancarı üretimi dahil yan sanayisi, işçisi, nakliyesi, hepsini topladığında 10 milyon nüfus buradan geçimini sağlıyor. Yani devletin kamu mallarını bu şekilde satmak, özelleştirmek doğru değil. Gerçi Özelleştirme İdaresi ‘Çiftçilerin haklarını koruyacağız üretimde bir sıkıntı olmayacak’ diyor. Bunun Türkçe meali şu; yarın, burada üretim gerektiği gibi olmayacak. Birçok pancar üreticisi üretim yapmayacak ve nişasta bazlı şeker üreten firmaların önünü açacak.” dedi.

 

DHA

Etiketler: şeker fabrikası
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  • Evrem

    25.2.2018 03:24:17

    Şeker fabrikaları kapatılmasın..

  • Ahmet ilhan

    24.2.2018 09:34:54

    Binbir emekle kurulan, yüzbinlerce köylünün karnını doyurduğu şeker fabrikaları kapatma kararları iptal edilsin. Şeker Kurumu A.Ş. tekrar açılsın.

Risale-i Nur Külliyatı

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