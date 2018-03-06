"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor

06 Mart 2018, Salı 17:08
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, zarar ettiği iddia edilen 25 şeker fabrikasından dördünün çalıştırılmadığını ve yalnızca çalışan fabrikalar ve şeker enstitüsüne bakıldığında Türkşeker’e ait şeker fabrikalarının 2016 yılında 58.6 milyon lira kar ettiğini söyledi.

Atalık yaptığı açıklamada, “Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor” dedi. Atalık açıklamasında, 2016 faaliyet raporuna göre ülkede bulunan 25 şeker fabrikasından Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk fabrikalarının çalıştırılmadığını ve bu sebeple toplam 90.5 milyon lira zarar göründüğüne dikkat çekti. Fabrikaların çalıştırılmama sebebi olarak, çiftçilerin yeterli miktarda şeker pancarı üretmemesini gösteren Atalık, durumu şeker pancarının halen havza bazlı destekleme modelinde desteklenecek ürünler içinde yer almaması, 2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ve bu çerçevede kurulan Şeker Kurumu’nun şeker üretim kotası getirmesi sonucu şeker pancarı eken köy ve çiftçi sayılarında çok hızlı bir gerileme sürecine girilmesi ve tarım politikalarındaki yetersizliklere bağladı. 

Etiketler: şeker fabrikası
Okunma Sayısı: 467
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ulema devletten para almamalı

    ‘Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor’

    Çocuklarımıza merhameti öğretelim

    Dünyanın ''en zengin'' ismi oldu

    Erdoğan’dan Saadet’e: Güle güle!

    Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerimizden acı haber!

    Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor

    Suriye'de düşen Rus uçağındaki 32 kişi öldü

    Eriğin kilosu 500 lira

    'Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak'

    İsrail mahkemesinden Şeyh Raid Salah kararı

    147 bölge kontrol altında

    BM: Tam bir drama şahit olduk

    Et ve Süt Kurumu, 60 bin baş sığır ''ithal'' edecek

    İsrail'den Kudüs direnişinin sembol ismine anlamasız 'yasak'

    Kore Yarımadasında önemli gelişme

    132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...

    Komando birlikleri Hatay'a geldi

    Marmara depremi hakkında yeni açıklama: ''Maalesef 'olmaz' diyemiyoruz"

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili '15 Temmuz' davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye
    Genel

    Yüzde 40 gerçeği var
    Cevher İLHAN

    OHAL altında seçim garabeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Benim yerime sen düşün...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Pozitif insanlarla vakit geçirin
    Genel

    132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...
    Genel

    Mehmed Feyzi Efendi dualarla
    Mustafa USTA

    Kutsal ‘biz’ ve düşman ‘siz’ anlayışı
    Abdullah NURSÖZ

    İftiraları protesto ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.