TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atalık, zarar ettiği iddia edilen 25 şeker fabrikasından dördünün çalıştırılmadığını ve yalnızca çalışan fabrikalar ve şeker enstitüsüne bakıldığında Türkşeker’e ait şeker fabrikalarının 2016 yılında 58.6 milyon lira kar ettiğini söyledi.

Atalık yaptığı açıklamada, “Şeker fabrikalarımız zarar değil, kâr ediyor” dedi. Atalık açıklamasında, 2016 faaliyet raporuna göre ülkede bulunan 25 şeker fabrikasından Ağrı, Alpullu, Çarşamba ve Susurluk fabrikalarının çalıştırılmadığını ve bu sebeple toplam 90.5 milyon lira zarar göründüğüne dikkat çekti. Fabrikaların çalıştırılmama sebebi olarak, çiftçilerin yeterli miktarda şeker pancarı üretmemesini gösteren Atalık, durumu şeker pancarının halen havza bazlı destekleme modelinde desteklenecek ürünler içinde yer almaması, 2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu ve bu çerçevede kurulan Şeker Kurumu’nun şeker üretim kotası getirmesi sonucu şeker pancarı eken köy ve çiftçi sayılarında çok hızlı bir gerileme sürecine girilmesi ve tarım politikalarındaki yetersizliklere bağladı.

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