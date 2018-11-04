Şeker-İş: Çiftçi mağdur olmaya başladı

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Şeker fabrikaları özelleştirmeleri çiftçiyi mağdur etmeye başladı. Bunun en net sonucu gelecek yıl şeker pancarı üretimindeki ciddi düşüşle görülecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gök, yazılı açılamasında, şeker fabrikalarını stratejik ve millî bir değer olarak gördüklerini belirterek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine dair ihale oluru kararının iptali istemiyle Danıştay’a başvurduklarını belirtti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na özelleştirme sürecini şeffaf yürütmediği eleştirisinde bulunan Gök, “Özelleştirme İdaresince sektörel gerçekler ile mevzuata aykırı bir şekilde yürütülen özelleştirme işlemleri kamu ve ülke zararına yol açabilecek noktaya gelmiştir. Bu sebeplerle de devri gerçekleşmeyen fabrikalarla ilgili hukuka aykırı süre uzatım kararlarının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesinde davalar açılmıştır” bilgisini verdi. AA

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