"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Şeker-İş: Çiftçi mağdur olmaya başladı

04 Kasım 2018, Pazar 19:52
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Şeker fabrikaları özelleştirmeleri çiftçiyi mağdur etmeye başladı. Bunun en net sonucu gelecek yıl şeker pancarı üretimindeki ciddi düşüşle görülecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gök, yazılı açılamasında, şeker fabrikalarını stratejik ve millî bir değer olarak gördüklerini belirterek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine dair ihale oluru kararının iptali istemiyle Danıştay’a başvurduklarını belirtti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na özelleştirme sürecini şeffaf yürütmediği eleştirisinde bulunan Gök, “Özelleştirme İdaresince sektörel gerçekler ile mevzuata aykırı bir şekilde yürütülen özelleştirme işlemleri kamu ve ülke zararına yol açabilecek noktaya gelmiştir. Bu sebeplerle de devri gerçekleşmeyen fabrikalarla ilgili hukuka aykırı süre uzatım kararlarının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesinde davalar açılmıştır” bilgisini verdi. 

AA

Etiketler: şeker fabrikası, çiftçi, tarım
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Saklı cennet Hizan”

    Engellilerin engelleri bitmiyor

    Türkiye'de gazetecilik kolay değil

    El ele vermeliyiz

    Safra kesesindeki taşlara dikkat

    69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı

    Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

    DYP'li eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu vefat etti

    Kaçak yapıların yıkımına başlandı

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

    Trump’ı durdurma fırsatı yakın

    Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

    'Kendimizden eminiz'

    '6399 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi'

    ABD'nin İran yaptırımlarının yarın başlıyor: 12 maddelik şartlar neler?

    Bakan Kurum'dan 'Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı'na ilişkin açıklama

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    Döviz kuru ve rekabet etkili oldu: Otomotivde satış sıralaması değişti

    Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, finale yükseldi

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Abdullah ŞAHİN

    Zamanımızda söz sahibi Bediüzzaman’dır
    Genel

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’
    Genel

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.