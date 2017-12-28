"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Şeker Kurumu’nun kapatılmasına tepki

28 Aralık 2017, Perşembe 17:30
Bir toplantı için Manavgat’a gelen Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu’nun KHK ile kapatılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlanmasına tepki gösterdi.

Şeker Kurumu’na geçen 17 ayda atama yapılmadığını, bu nedenle iç piyasada 19 bin ton nişasta bazlı şeker satılmasına rağmen herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığını belirten Gök, bu yıl pancar şekeri sektöründe geçen yıla oranla 450 bin ton daha az şeker satıldığını söyledi. Fabrikalarda bu yıl sonunda en az 650 bin ton daha şeker stoku olacağını anlatan İsa Gök, “Bir de geçen yıl 250 bin tonun üzerinde C şekeri ithal edildiği düşünülürse ve Şeker Kanunu’nun amacının yerli üretim olduğunu da düşünecek olursak, 17 aylık bir sürede şeker sektörünün nereye gittiğini görmek mümkün” dedi. Şeker pancarı üretilip, C şekeri üretilmemesinin başlı başına bir sorun olduğunu aktaran Başkan Gök, denetleyici ve düzenleyici kurumun yetkilerinin bakanlığa bağlı olmasının şeker sektörünü lobilerin etkisine açık hale getireceğini vurguladı. Türkiye’de pancar şekeri üretiminin artmadığını ve stabil hale geldiğini anlatan İsa Gök,  “2000’li yıllarda Türkiye’de yıllık 2 milyon 500 bin ton şeker üretiliyordu, nüfusumuz 66 milyondu. Yıl 2017, nüfusumuz 84 milyon, pancar şekeri üretimi 2 milyon 500 bin tona ulaşmıyor. Bu bile pancar şekeri sektörünün ne kadar geri

DHA

Etiketler: khk, şeker kurumu
Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    303. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Andrey Karlov cinayetiyle ilgili yeni gelişme

    Utanacaklar mı?

    Ne olacak bu 11 bin 480 kişinin zayi olan hak ve özgürlükleri

    Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede...

    "Suçüstü yakalandınız"

    ByLock ile ilgili yeni tahliyeler

    Adana’da karakol yakınında patlama

    Vize hizmetleri karşılıklı başlıyor

    Gözyaşlarına hakim olamadılar: Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze namazı...

    İktidar Meclis’ten kaçmamalı

    ByLock dijital materyalleri tüm ülkeden saklanıyor

    Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözleri hakkında Rusya'dan açıklama

    EGM'den ''bireysel silahlanma'' açıklaması

    Yine gerçek mermi kullandılar!

    İran, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu

    Meral Akşener: Demokrat Parti ile bir ittifak yapmayı arzularım.

    Vize için hükümetin programını açıklamasını bekliyoruz

    İthalat, et fiyatlarını düşürmedi

    Akşener: AKP ve MHP’den İYİ Parti’ye 6’şar puan oy kaydı

    Bylock tuzağında ilk tahliye

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK rejimi kendi kendisini tüketiyor
    Genel

    Bylock tuzağında ilk tahliye
    Genel

    OHAL değil, hukuk devleti istiyoruz
    Genel

    ByLock dijital materyalleri tüm ülkeden saklanıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs yüzünden toptan yanılma
    Genel

    Utanacaklar mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Ne istersek Allah katında onu buluruz
    Caner KUTLU

    Hukuk olmadan eğitim de olmaz, hürriyet de
    Ahmet BATTAL

    Yolsuzluk, siyaset ve dindarlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Eden bulur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.