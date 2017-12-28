Şeker Kurumu’nun kapatılmasına tepki

Bir toplantı için Manavgat’a gelen Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu’nun KHK ile kapatılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlanmasına tepki gösterdi.

Şeker Kurumu’na geçen 17 ayda atama yapılmadığını, bu nedenle iç piyasada 19 bin ton nişasta bazlı şeker satılmasına rağmen herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığını belirten Gök, bu yıl pancar şekeri sektöründe geçen yıla oranla 450 bin ton daha az şeker satıldığını söyledi. Fabrikalarda bu yıl sonunda en az 650 bin ton daha şeker stoku olacağını anlatan İsa Gök, “Bir de geçen yıl 250 bin tonun üzerinde C şekeri ithal edildiği düşünülürse ve Şeker Kanunu’nun amacının yerli üretim olduğunu da düşünecek olursak, 17 aylık bir sürede şeker sektörünün nereye gittiğini görmek mümkün” dedi. Şeker pancarı üretilip, C şekeri üretilmemesinin başlı başına bir sorun olduğunu aktaran Başkan Gök, denetleyici ve düzenleyici kurumun yetkilerinin bakanlığa bağlı olmasının şeker sektörünü lobilerin etkisine açık hale getireceğini vurguladı. Türkiye’de pancar şekeri üretiminin artmadığını ve stabil hale geldiğini anlatan İsa Gök, “2000’li yıllarda Türkiye’de yıllık 2 milyon 500 bin ton şeker üretiliyordu, nüfusumuz 66 milyondu. Yıl 2017, nüfusumuz 84 milyon, pancar şekeri üretimi 2 milyon 500 bin tona ulaşmıyor. Bu bile pancar şekeri sektörünün ne kadar geri