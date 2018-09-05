Sermaye girişleri sert düştü

IIF, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin ağustos’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 80’den fazla gerilediğini bildirdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin Ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 80’den fazla gerilediğini bildirdi. IIF’nin “Sermaye Akışları Takip” raporunun Eylül 2018 sayısı yayımlandı. Aralarında Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’nin de bulunduğu 23 ülkeyi kapsayan raporda, yükselen piyasalara yönelik sermaye girişlerinin Ağustos ayında 2,2 milyar dolara gerilediği kaydedildi. Bu rakamın, Temmuz ayında gerçekleşen 13,7 milyar dolarlık sermaye akışına kıyasla yüzde 84 daha düşük olması dikkati çekti. Raporda, geçen ay meydana gelen sermaye akışlarının pozitif kalmasında Çin hisselerine yönelik alımların etkili olduğu vurgulanırken, Latin Amerika’nın 3,1 milyar dolarlık sermaye çıkışıyla en fazla kayba uğrayan bölge olduğu bildirildi.

“Türkiye’ye yönelik sermaye girişleri Temmuz’da güçlüydü”

Raporda, Temmuz ayında yaşanan sermaye akışlarına yönelik değerlendirmelere de yer verilirken, “Türkiye’ye yönelik sermaye girişleri Temmuz’da güçlüydü” ifadesi kullanıldı. Ülkeye giren sermayenin Ağustos ayının başında ve sonunda görece güçlü kaldığına işaret edilen raporda, Türkiye’ye yılın ilk yarısında yaklaşık 25 milyar dolarlık net sermaye girişi olduğu bildirildi.