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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

SGK'dan şüpheli emekliliğe büyük takip

22 Şubat 2018, Perşembe 08:37
SGK'nın hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip başlatmasıyla, hizmet dökümüne bakanlar bazı ayların yanında ‘Ş’ harfiyle karşılaşıyor. Bunun anlamı, inceleme olacağı ve sahte olduğu anlaşılırsa hizmet sürelerinin ve gerekirse emekliliğin iptal edileceği.

E-devlet’te, bazı kişilerin hizmet dökümlerinde, bazı günler ve ayların yanına “Ş” kodu konulduğunu görünüyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, şaşkınlığa yol açan bu ifade, emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir. 

‘Şüpheli’ anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu. 

Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı. 

Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. 

Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. 

Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar ‘Ş’ koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor.

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