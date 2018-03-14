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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

SGK'nın taşınmazları satılıyor

14 Mart 2018, Çarşamba 10:18
Bu yıl 34 milyar lira açık vereceği beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı dün yayınladığı ilanda, gayrimenkullerin satılacağını duyurdu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre SGK Başkanlığı dün yayınladığı ilanda, gayrimenkullerin satılacağını duyurdu. Mülkiyeti SGK’ya ait olan gayrimenkuller, açık artırma usulü ile satılacak. İlanda satılacak gayrimenkullerin yerleri, muhammen bedelleri yer aldı. 

EN FAZLA ARSA SATILACAK

İlana göre 16 ilde yer alan çeşitli gayrimenkullar satılacak. Satılacak yerler arasında iş yerleri, betonarme binalar, arsalar, 4-5 katlı binalar, meskenler, tarla da bulunuyor. Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında en fazla arsalar var. Satılacak yerler arasında muhammen bedeli (KDV hariç) en düşük olan Sinop merkez Gelincik mahallesinde bulunan 10.000 lira değerindeki arsa. Muhammen bedeli en yüksek olan yer ise 20 milyon 970.000 lira değerindeki Muş merkezde yer alan Yaprak Tütün Bakımevi ve arsası. Burası için istenen teminat tutarı da 1 milyon 48.500 lira.

Gayrimenkullerin satış ihaleleri 27, 28, 29 ve 30 Mart’ta yapılacak. Teminat olarak TL, Bankacılık Yasası kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, SGK’da bedelsiz olarak görebilecek.

AÇIĞI ARTIYOR

SGK’nIn sık sık iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu da olan açıkları her yıl artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe verilerine göre, bu yıl SGK’nın toplam gelirlerinin 312.2 milyar lira olması bekleniyor. Toplam giderler ise 346.2 milyar lira olarak hedefleniyor. SGK’nın açığının da 34 milyar 45 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. 2016 yılında 20.6 milyar lira açık veren SGK’nın, geçen yılki açığının 21.4 milyar lira olması bekleniyor. SGK’ya bütçe transferleri de hızla artıyor. 2016 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferleri toplamı 108 milyar liraydı. Bu yıl rakamın 135.6 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

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