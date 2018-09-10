Siemens’ten Türkiye açıklaması: Henüz bir anlaşmaya varılmadı

Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, Türkiye ile Almanya arasında demiryolu projeleri konusundaki görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, “Alman hükümeti ve Türk hükümeti henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı.” dedi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar avro büyüklüğünde bir demiryolu projesi için anlaşmaya varıldığı ve tedarik tarafında Siemens’in yer alacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Siemens AG Basın Sözcüsü Schramke, “Durum böyle değil. Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı.” ifadesini kullandı. Schramke, Türk ve Alman hükumetlerinin anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin olarak da görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, “Ancak Alman hükümeti ve Türk hükümeti de henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı.” açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu yılın nisan ayında açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens’le 10 adet ‘Velaro’ yüksek hızlı tren için sözleşme imzalamıştı. AA

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