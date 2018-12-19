"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

19 Aralık 2018, Çarşamba 01:20
İşçi ve işveren üzerindeki sigorta prim yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar” dedi.

İşçi ve işveren üzerindeki sigorta prim yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kurumu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımız, brüt asgarî ücretin yüzde 34,5 oranındakisigorta primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin yüzdesi aşağı çekilmeli. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan istihdama etki eder. Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar” dedi.

Esnaf primler altında eziliyor 

Esnaf ve sanatkârın her yıl artan sigorta primlerinin altında ezildiğini belirten Palandöken, “Bağ-kurlu esnaf ve sanatkârımızın 2016’da aylık en düşük sigorta prim tutarı 568 TL’ydi.  Bu tutar 2017’de 613 TL’ye 2018’de ise 700 TL’ye yükseldi. Yani iki yılda Bağ-kurlunun sigorta primleri yüzde 23 oranında arttı. Esnafın yanında çalıştırdığı işçinin sigorta prim maliyeti ise 2016 yılında 635 TL’yken 2017’de 684 TL’ye ve 2018’de 781 TL’ye yükseldi. Sigorta prim tutarları her yıl asgarî ücrete bağlı olarak artıyor. Hal böyle olunca esnafımız kendi sigorta primini ve yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primini ödemekte güçlük çekiyor. Çünkü esnafın bir yıllık sigorta pirimi neredeyse sermayesi kadar. 2019 yılına sayılı günler kala asgarî ücretin yeniden belirlenmesi ile sigorta primleri de artış gösterecek. Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5’ten aşağı çekilmeli ki ödemeler kolay olsun” diye konuştu.

Primler düşerse tahsilat artar

Sigorta primlerinin düşürülmesi ile kayıt dışı istihdamın ve işsizliğin önüne geçilebileceğini ifade eden Palandöken, “Eylül sonu itibariyle ülkemizdeki 3 milyon 676 bin kişi işsiz. Çalışanların yüzde 33,8’i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Eğer sigorta prim oranları düşürülürse hem işverenin hem de işçinin prim yükü azalır. İşsizlik rakamları aşağı iner ve kayıt dışı çalışanların sayısı düşer. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK’nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat artar. Daha da önemlisi, işsizlik üzerindeki maliyetler azalacağı için uluslar arası rekabet gücümüz de artar. Sigorta primlerini düşürerek işçi maliyetlerini azaltıp daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekebiliriz.” dedi.

Etiketler: sigorta primi
Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu seçim halkı sevenlerle rantı sevenler arasında

    Trump’a 6 suçlama

    Tarihî yerleşime dinamitle imha

    Uygur Türkleri köle gibi çalıştırılıyor

    Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

    Tutuklu gazeteci sayısında 3. sıradayız

    Türkiye, Yemen’de devreye girsin

    İsrail'le ticarete Bakan savunması

    AB süreci mülteci parantezine sıkıştı

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

    UNICEF: Yemen'deki 5 milyon çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı

    Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Genel

    İsrail'le ticarete Bakan savunması
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke dikeni değil, barış gülü olalım
    Genel

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Komünizmin milâdı
    Genel

    Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.