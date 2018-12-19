Sigorta prim yüzdesi aşağı çekilmeli

İşçi ve işveren üzerindeki sigorta prim yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar” dedi.

İşçi ve işveren üzerindeki sigorta prim yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kurumu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımız, brüt asgarî ücretin yüzde 34,5 oranındakisigorta primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin yüzdesi aşağı çekilmeli. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan istihdama etki eder. Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar” dedi.

Esnaf primler altında eziliyor

Esnaf ve sanatkârın her yıl artan sigorta primlerinin altında ezildiğini belirten Palandöken, “Bağ-kurlu esnaf ve sanatkârımızın 2016’da aylık en düşük sigorta prim tutarı 568 TL’ydi. Bu tutar 2017’de 613 TL’ye 2018’de ise 700 TL’ye yükseldi. Yani iki yılda Bağ-kurlunun sigorta primleri yüzde 23 oranında arttı. Esnafın yanında çalıştırdığı işçinin sigorta prim maliyeti ise 2016 yılında 635 TL’yken 2017’de 684 TL’ye ve 2018’de 781 TL’ye yükseldi. Sigorta prim tutarları her yıl asgarî ücrete bağlı olarak artıyor. Hal böyle olunca esnafımız kendi sigorta primini ve yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primini ödemekte güçlük çekiyor. Çünkü esnafın bir yıllık sigorta pirimi neredeyse sermayesi kadar. 2019 yılına sayılı günler kala asgarî ücretin yeniden belirlenmesi ile sigorta primleri de artış gösterecek. Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5’ten aşağı çekilmeli ki ödemeler kolay olsun” diye konuştu.

Primler düşerse tahsilat artar

Sigorta primlerinin düşürülmesi ile kayıt dışı istihdamın ve işsizliğin önüne geçilebileceğini ifade eden Palandöken, “Eylül sonu itibariyle ülkemizdeki 3 milyon 676 bin kişi işsiz. Çalışanların yüzde 33,8’i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Eğer sigorta prim oranları düşürülürse hem işverenin hem de işçinin prim yükü azalır. İşsizlik rakamları aşağı iner ve kayıt dışı çalışanların sayısı düşer. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK’nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat artar. Daha da önemlisi, işsizlik üzerindeki maliyetler azalacağı için uluslar arası rekabet gücümüz de artar. Sigorta primlerini düşürerek işçi maliyetlerini azaltıp daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekebiliriz.” dedi.