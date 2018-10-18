Şimdi de indirim zamanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli.” ifadesini kullandı.

Acil zamcılar indirim için ne bekliyor? Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti. Ankara - Fatih Karagöz

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