"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Şimşek: AB ile entegrasyona devam edeceğiz, batıdan kopmuyoruz

26 Aralık 2016, Pazartesi 09:43
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in ekip ruhuyla başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Şimşek, "Ama asla ve asla kötümser bir tablo yok. Bu ülkenin geleceği parlak ve bu süreçten başarıyla çıkacak çünkü bakın küresel kriz sonrasında ortalık kara bulutlar altındayken hızlı bir çıkış yakaladık. Bugünden daha kötümser bir tablo pompalanıyordu." ifadelerini kullandı.

"Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var"

Türkiye'de seferberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Kimse sizden sefere falan çıkmanızı istemiyor. Türkiye'nin ihracat seferberliğine ihtiyacı var. Ciddi tehditler var ama Allah'a şükürler olsun onların karşısında durabilecek bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Birinci seferberlik arzunuz ihracat olsun. Bunun için ne istiyorsanız yapalım. 2. seferberlik ise katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamız lazım. Ne üretiyorsanız üretin, şimdi daha iyisini üretin. Katma değer zincirinde daha yukarılara çıkabilmek için biz elimizden geleni yaptık, sizlerin de seferberlik ruhuyla daha ileriye gitmeniz gerekir. Bu süreçte 'her şeyi biz yapacağız siz ne yapacaksınız' diyebilirsiniz. Bize de düşen şu: reform seferberliği."

Konuşmasında son dönemlerde yapılan reformları da iş adamlarına anlatan Şimşek, yapılan reformlarla önemli aşamalar kaydedildiğini, hız kesmeden reformlara devam edileceğini kaydetti.

Piyasa ekonomisini normlara uydurmaya sürdüreceklerine işaret eden Şimşek, "Küresel normlara uymaya devam edeceğiz. Biz AB ile entegrasyona devam edeceğiz. Dünyadan ve batıdan kopmuyoruz, uluslararası normlardan kopmuyoruz. Türkiye'nin ekonomisini bu çerçevede yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

AA

Etiketler: mehmet şimşek
Okunma Sayısı: 650
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • numan

    26.12.2016 15:26:40

    Bu ülke beynamaz gibi ortada brakıldı.Ne deveyiz ne kuş.Teori 50 yıldır AB'ye doğru ,pratik ise ya şangay yada 3.dünya ülkesi standartları

  • CESUR ADAM

    26.12.2016 10:36:49

    Çıkacağııız,çıkmayacağııız,gireceğiiiz,girmeyeceğiiiz,cız,caz,cuuuuuuuuuuz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Hac başvuruları başladı

Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

Yeni asgari ücrette sona doğru

Türkiye ile Rusya anlaştı

Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

İsrail diken üstünde

Belediyelere kesinti şoku
📷

Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

Günün Osmanlıca Vecizesi

Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

En Çok Okunanlar

Hatice DENİZ

Sessiz çığlık!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
Genel

İsrail diken üstünde
Genel

Belediyelere kesinti şoku
Cevher İLHAN

‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
Faruk ÇAKIR

Önce sistem değişse olmaz mıydı?
Genel

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
M. Latif SALİHOĞLU

Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
Hasan GÜNEŞ

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
Genel

Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.