Şimşek: Bankacılık sektörünün kârı makul düzeyde

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bankacılık sektörünün kârı makul düzeydedir; ne iddia edildiği gibi aşırı kârlı ne de sermayesini enflasyona ezdirecek kadar düşük kârlıdır" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'da düzenlenen Türkiye Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu.

Şimşek, "Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu şokları atlatacak kadar güçlü, kârı makul düzeydedir; ne iddia edildiği gibi aşırı kârlı ne de sermayesini enflasyona ezdirecek kadar düşük kârlıdır" dedi.

Önümüzdeki dönemde KGF'yi daha çok ihracatçıya kullandıracaklarını söyleyen Şimşek, imalat sanayinde ticarete konu olan alanlara öncelik vereceklerini ifade etti.

Reel sektörün döviz açığının kısa vadede sorun olmadığını kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

"Reel sektörün 212 milyar dolarlık döviz pozisyon açığı var, bu açık kısa vadede sorun değil; kısa vadede sektörün döviz birikimi döviz borcundan daha fazla"

Şimşek, "Önümüzdeki 12 ayda piyasaları şaşırtacağız, reform yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.