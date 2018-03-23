Şimşek: Çatıyı güneşli havada onarmak gerek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, eninde sonunda küresel senkronize büyümenin devam etmeyeceğini dile getirerek, "Çatıyı güneşli havada onarmak gerekir. Bugünden sağlamlaşmamız lazım" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Mehmet Şimşek, "Çatıyı güneşli havada onarmak gerekir. Eninde sonunda küresel senkronize büyüme devam etmeyecek. Bugünden sağlamlaşmamız lazım" dedi. Şimşek, "Tedbir alıyoruz, maliye politikasında güçlü bir duruşumuz var. Reel sektör mutlu değil ama bazen tedbir almak zorundayız. Reel sektörün ciddi bir döviz borç açığı var. Dövizle borçlanmaya sınırlama getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ama muzzam da fırsatlar içeriyor" diyen Şimşek, "Verimlilik oranımız düştü ama artıracağız" şeklinde konuştu.

Şimşek, Gelin yatırım bankaları kurun ve mevduata dayalı bir modelden toptan kaynağa dayalı bir model için yardımcı olalım" diye konuştu.

"Gelin start up'lara yatırım yapın"

Geleneksel sektörlerde kâr marjının düştüğünü belirten Şimşek, "Gelin start up'lara gelecek vaat eden şirketlere yatırım yapın" çağrısında bulundu.

Şimşek, BES'te 11 milyon katılımcıya ulaşıldığını ve çok ciddi kaynak toplandığını bildirerek, bu kaynakların yatırımda kullanılacağını söyledi.

"Avrupa hala bizim ilham kaynağımız"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki son dönemdeki gelişmeleri değerlendiren Şimşek, "Biz yüzyıldır Avrupa'nın bir parçasıyız, kimse koparıp atamaz. Dönemsel anlaşmazlıklar olabilir, bu sorunlar çözülür. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçer, enerji güvenliği de Türkiye'den geçer Avrupa Birliği hala bizim ilham kaynağımız, AB bizim stratejik ortağımız, bunu kimse değiştiremez" dedi.