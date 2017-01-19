Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye için Avrupa Birliği, ABD’den 10 kat daha önemli bir ticari partner." dedi.

Şimşek, İsviçre, Davos’ta düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) “G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması” başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Şimşek, Türkiye'nin kişi başı gelir, nüfus, iç piyasa boyutu gibi alanlarda iyi durumda olduğunu, coğrafyasının da yakın zamanda daha önemli bir değere ulaşacağını söyledi.

Şimşek, Türkiye’nin son birkaç yıldaki travmatik deneyimlerine rağmen, ekonomideki dayanıklılığının devam ettiğini, son 14-15 yılda büyüme ortalamasının neredeyse yüzde 6’ya ulaştığını, küresel krizin yaşandığı 2008 yılından beri ise ortalama büyümesinin yüzde 5 civarında olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de kapsayıcı büyüme konusunda iş eğitimi, KOBİ’lerin finansman ihtiyacına destek, yeni işe başlayanlara vergi muafiyeti gibi pratik çözümler sunulduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye’nin 2007’den beri 7,2 milyonluk yeni iş alanı yarattığını ifade etti.

"Türkiye zor yoldan geçiyor ama bu durum uzun sürmeyecek"

Şimşek, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili, "Türkiye zor bir yoldan geçiyor ama bu durum fazla uzun sürmeyecek. Türk ekonomisi güçlü temellere dayanıyor ve bu ekonomik temellerdeki sağlamlık değişmedi." yorumunu yaptı. Küresel ekonomik duruma değinen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Ticaret ve küreselleşme, büyümenin motoru oldu. Korumacılığın, küresel ekonomi ve gelişen ekonomiler için kötü olduğu görüşüne katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin, "Türkiye için Avrupa Birliği, ABD’den 10 kat daha önemli bir ticari partner. Türkiye, ihracatının yüzde 50’sini AB’yle yüzde 5'ini ABD’yle yapıyor. Bu durumda bizim için Avrupa Birliği, ABD’den daha önemli." diye konuştu.

Gümrük Birliği

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusuna değinen Şimşek, "AB Komisyonu Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleştirmesine yeşil ışık yaktı. Güncelleştirmeyle, Gümrük Birliğinin kapsamı tarım, hizmetler ve kamu alımları alanlarına da genişleyecek. Gümrük Birliği güncelleştirmesi, önümüzdeki 10 yılda karşılıklı ticaret hacmini 2 kat artırarak 150 milyar dolar seviyesinden 300 milyar dolara çıkarabilir. Bu hem AB hem Türkiye için olumlu olur." dedi.

Şimşek'in konuşma yaptığı oturumda, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne, Güney Afrika Maliye Bakanı Pravin Gordhan da yer aldı.

20 Ocak'a kadar sürecek foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

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AB projesi başarılı olmalı

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin her iki taraf için de doğru olduğunu belirterek “AB’ye üyelik projesi, Türkiye için de AB için de doğru bir projedir” dedi.

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