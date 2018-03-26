Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" dedi.

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6.7 büyüdüğünü söyledi. TRT Haber'de konuşan Şimşek, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" dedi. Şimşek, "Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" değerlendirmesini yaptı. Dünya ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" diye konuştu.

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