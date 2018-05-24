Şimşek ve Çetinkaya Londra’ya gidiyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra’da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

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