Şimşek ve Çetinkaya Londra’ya gidiyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gelecek hafta İstanbul ve Londra’da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, önce İstanbul’da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek.
Daha sonra İngiltere’ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra’da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta İngiltere’ye yaptığı üç günlük ziyarette uluslararası yatırımcılar ve küresel fon yöneticileriyle bir araya gelmişti.
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