Şimşek: Yükseliş ülkemize özgü değil

Dolardaki yükselişle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Küresel bir dalga, ülkemize özgü değil. Seçim belirsizliği azaltacak, tedbir alıyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolardaki yükselişle ilgili değerlendirme yaptı. Twitter’da açıklama yapan Şimşek, “Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.” ifadelerini kullandı. DHA

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