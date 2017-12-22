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Sistem çökmek üzere

22 Aralık 2017, Cuma 16:50
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türkiye’deki bazı illere gereğinden fazla AVM açıldığını öne sürerek, “Sistem çökmek üzere. Bizim gibi markaların bir tek çıkış yolu var; yurt dışına en kısa sürede açılmak” dedi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” başlıklı etkinlikte “Duayenler ve İnovasyon” panelinde yaptığı konuşmada, Anadolu esnafının kendini yetiştiremediğini, Anadolu’nun bütün esnafı bütün şehirlerde bitmiş durumda olduğunu öne sürerek, “Türkiye’de AVM yapılmayan şehir sayısı 15. Biz şu anda 67 ilde servis yapıyoruz, Ziraat Bankası’ndan farksızız. En iyi bildiğimiz şey şuydu; biz franchise sistemiyle büyümedik. Kiğılı’nın en büyük muvaffakiyeti budur. Kendi lojistik merkezlerimizi kendimiz kurduk.” diye konuştu.               

Sektörün geleceği tehlikede 

“İnovasyon aşağı inovasyon yukarı da... sektörü bekleyen o kadar çok büyük tehlike var ki” diyen Kiğılı, “Sektörün geleceği tehlikede. Bu inovasyon ile bilmem ne ile olmuyor. Türkiye’nin bugünkü durumu itibarıyla bu sektör 6 ay sonrasını göremiyor. Nasıl yapacağız? Bugün sektörün en büyük sorunlarından biri kira işidir. Sağolsun bakanımız halletti, ortak alan gideri… AVM’lerdeki ortak alan gideri... Bütün AVM mensupları, sahipleri arzu edildiği takdirde bize cevap vermesi gerekiyor. Gidip soruyorsun ne harcama yaptın cevap veren yok. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği kurduk. Ya bugün birkaç AVM hariç, büyük gururla söylüyorum ki sahipleri Türk. Yabancı AVM’lerin hepsiyle sorun var. Nasıl çıkacaksın? İnovasyon aşağı inovasyon yukarı diyorsunuz. Hangi inovasyondan bahsediyoruz ya? Mecidiyeköy, Maslak, Levent üçgeninde 10 AVM var.” dedi.            
Ülkenin parasına yazık

Kiğılı, ciddi anlamda sıkıntıların bulunduğunu anlatarak, “Bir tane çıkış yolu var. Artık Türkiye’de AVM bitti, yapacaksanız açık AVM, cadde AVM’ciliği varsa ne ala. 40-50 bin metrekareler bitti. Türkiye’nin bugün lokomotif şehirleri var. Yıllık cironun yüzde 58’i iki büyük ilden geliyor. Geri kalan 79 il bu cironun yüzde 42’sini alıyor. İstanbul yüzde 36 ciroya sahip, yüzde 22 de Ankara sahip. Benim İstanbul’da 52 mağazam var, Ankara’da 26 mağazam var. Daha gidecek yer yok ki. Hâlâ AVM yapılıyor el insaf ya, ülkenin parasına yazık.” diye konuştu.Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan sonra gelen 10 lokomotif sanayi illerini sayan Kiğılı, “İki AVM’nin üstünü kaldırmıyor. Milyonun üzerinde şehirler bunlar. Adam gitmiş Konya’da 4’üncüyü, Gaziantep’te 5’inciyi açıyor. Memleketin parasına yazık. Yazık günah... Hangi inovasyondan bahsediyoruz. Önce kendimizi terbiye etmemiz lazım. Sistem çökmek üzere. Bizim gibi markaların bir tek çıkış yolu var; yurt dışına en kısa sürede açılmak.” ifadelerini kullandı.               

Bizim en büyük hayalimiz yurt dışına açılmak         

Panelin sonlarına doğru Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin salona giriş yapmasının ardından, moderatörün paneli sonlandırmak istemesi üzerine Kiğılı, bakandan izin isteyerek panelin devam etmesi ricasında bulundu. Bakan Tüfenkci’nin “Müsaade sizin” demesi üzerine Kiğılı, “Bizim en büyük hayalimiz yurt dışına açılmak. Çünkü artık Türkiye’de gidecek yer kalmadı. Hayalim dediğim yere Türkiye’de geldim. İnanıyorum 10 yıl sonra dünyanın her yerinde Türk insanı konuşulacak.” ifadelerini kullandı

AA

Etiketler: kiğılı
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