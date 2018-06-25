‘Siyasi istikrar, TL için ilaç değil’

Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank, 24 Haziran sonrası için yaptığı değerlendirmede ‘siyasi istikrarın Türk Lirası (TL) için ilaç olmadığını’ belirtti.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, Commerzbank gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Tatha Ghose, TL cinsinden varlıkların seçim sonrası seyrine ilişkin beklentilerini yazdı. Ghose, “Türk varlık fiyatları, büyük ölçüde siyasi sürekliliğin ve görece istikrarlı hükümetin etkisiyle büyük bir ihtimalle pozitif bir başlangıç yapar” dedi. Buna karşın siyasi istikrarın TL için ilaç olmadığını ifade eden Ghose, “Merkez Bankası ve para politikasına yönelik riskler arttı.” diyerek görüş bildirdi. Tokyo’da Mizuho Securities Co. baş döviz stratejisti Kengo Suzuki, “TL, seçim belirsizliğinin kaybolmasıyla birlikte yükseliyor” dedi. Suzuki, lirada geçtiğimiz ay kaydedilen önemli kaybın, yatırımcılar Türk ekonomisini ve hükümet politikasını değerlendirirken sıçrama için alan tanıdığını belirtti.

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