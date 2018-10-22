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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

22 Ekim 2018, Pazartesi 20:05
Günümüz ekonomik şartlarında maliyetleri her geçen gün artan şoför esnafının mutlaka desteklenmesigerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Akaryakıt giderleri, araç bakım maliyetleri ve personel giderleri gibi tüm girdileri artan şoför esnafı ticari akaryakıt ile desteklenmeli.Ulaştırma sektörüne destek verilirse vatandaşlar daha ucuza ulaşım sağlar ve daha uygun fiyata ürün satın alabilir. Bu sayede enflasyon da aşağı iner” dedi.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren yüzbinlerce esnafın artan maliyetler yüzünden zor günler geçirdiğini belirten Palandöken, “Dolmuşçu, taksici, halk otobüsçü, minibüsçü ve kamyoncu esnafımız artan maliyetlerle başa çıkamaz durumda. Özellikle akaryakıt ve yedek parça fiyatlarının yüksekliği, vergi ödemeleri ve sosyal güvenlik primleri, zorunlu trafik sigortası primleriderken şoför esnafının maliyeti sürekli artıyor. Bu piyasa şartlarında şoför esnafının kaçak mazot ve on numara yağa yönelmemesi için mutlaka ticari akaryakıt desteği verilmeli. Enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak için ulaştırma sektörüne özel önem verilmeli” şeklinde konuştu.

Recep Gören - Ankara 

AA

Etiketler: tesk, palandöken
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