‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

Asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında eridi.

10 aylık enflasyon yüzde 22.5 artarken, 1.603 liralık asgarî ücretin 360.6 lirası yüksek enflasyon karşısında eridi. Yılbaşında 370.2 ekmek alabilen asgarî ücretlinin sofrasından 44.4 ekmek eksildi. Sözcü’den Recep Genel’in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında dana etinin kilogram fiyatı 40 liraydı. 1.603 lira maaş alan bir asgarî ücretli maaşı ile 40 kilogram et alabiliyordu. Ekim ayında dana etinin fiyatı 45.3 liraya ulaştı. Asgari ücretlinin alabildiği et miktarı yaklaşık 5 kilogramlık kayıpla 35.3 kilograma geriledi. Aynı şekilde, asgarî ücretli maaşı ile TÜİK verilerine göre kilogram fiyatı 4.33 liradan 370.2 ekmek alabiliyordu. Ekim ayında ise ekmeğin fiyatı 4.92 liraya yükselirken, asgarî ücretlinin sofrasından da 44.4 ekmek eksilmiş oldu. Asgarî ücretlinin alabildiği ekmek miktarı da 325.8’e geriledi.

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