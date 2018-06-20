Soğan % 212 arttı

Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkarken, soğanın fiyatı da 6.5 lirayı buldu. Ortalama olarak 1 patatesin fiyatı 1 lira oldu.

Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkarken, soğanın fiyatı da 6.5 lirayı buldu. Ortalama olarak 1 patatesin fiyatı 1 lira oldu. Habertürk’ten Yiğican Yıldız’ın haberine göre, 2018 Haziran ayı itibarıyla tarımsal ürünlerdeki en belirgin fiyat değişimleri patates ve soğan ikilisinde yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre, patatesin kilogram fiyatı 19 Haziran itibarıyla 2.5 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Mayıs ayında ise aynı patatesin fiyatı halde 1 lira ile 1.8 lira arasındaydı. Buna göre, bir ay içinde patatesteki fiyat değişimi yüzde 94’ü buluyor. Rakamlar, Mayıs ayında bir kilo patates için talep edilen bedelin, haziran ayında 500 gram patates alabildiğini gösteriyor. 2017 Haziran ayı fiyatları ile karşılaştırıldığında ise, patates en düşük 1.3 liradan, en yüksek ise 2 liradan alıcı buluyordu. Buna göre patatesteki bir yıllık fiyat değişimi yüzde 75’i bulmuş durumda. Tablo böyle olunca, patatesin market raflarındaki fiyatı da cep yakar hale geldi. Raflarda çeşidine göre kilosu 4.5 liradan 6 TL’ye kadar patates bulmak mümkün.

Soğan (kuru): 6.95

Patatesteki tablo, soğanda da benzer durumda. Mayıs ayında kilosu İstanbul halinde 1 ile 1.6 lira arasında değişen fiyatlardan satılan soğanın, haziran ayı itibarıyla ise fiyatı 3 ile 5 lira aralığına yükseldi. Bundan bir yıl önce soğanın kilogramının halde 60 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğu göz önüne alındığında, bir yıllık farkın yüzde 400 olduğu görülüyor. 1 aylık fiyat artışı da yüzde 212 seviyesinde. Fiyatlardaki artış, 1 kilogram soğanın market raflarında 6.5 liradan tüketiciyle buluşmasına neden olmuş durumda. Saadet Partisi Genel Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ‘da Twitter’dan konuyla ilgili ‘kelime oyunlu’ bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu mesajında “Dolar kuru 4.75, Soğan kuru 6.95” ifadelerine yer verdi.

Süt ürünlerinde de yüzde 35’lik artış

Patates ve soğanın yanı sıra, bir yıllık süreçte diğer gıda ürünlerinde de fiyat artışları yaşandı. TÜİK verilerine göre, tereyağı fiyatını bir yılda yüzde 35 artırırken, sütte yüzde 24 ve yumurtada da yüzde 21’lik fiyat değişimleri görülüyor. Bazı ürünlerde ise, TÜİK’in açıkladığı rakamlar ile market raflarındaki fiyatlar arasında belirgin farklar göze çarpıyor.