Soğan fiyatlarına yakın takip

Rekabet Kurumu, soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Son günlerde basın yayın organlarının bir kısmında yayınlanan haber ve yorumlarda; yakın zamandaki soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğan ticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiası ile ilgili alınan Rekabet Kurulu’nun 8 Ağustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayılı Kararı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tesbit ve değerlendirmeler; ilgili Kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olup, bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır. Ancak, son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.” denildi.