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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Soğan üreticileri rahatsız

27 Kasım 2018, Salı 20:52
Ankara Polatlılı soğan üreticileri, soğan özelinde yaşanan “stok” tartışmalarını şaşkınlıkla izlediklerini ve “stokçu” diye tabir edilmekten rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Türkiye’deki soğan üretiminin yüzde 20’si Polatlı’da gerçekleşiyor. Polatlı’daki soğan üreticilerinin önemli bir kısmı, kendi depolarında muhafaza ettiği mahsulünün ticaretini de kendisi yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Salı günü Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı “Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma halkıma, pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir” şeklindeki açıklaması sonrası başta Ankara’nın Polatlı ilçesi olmak üzere soğan üreticisi bölgelerde depolara baskınlar yapıldı.

Üreticiler, soğan özelinde yaşanan “stok” tartışmalarını şaşkınlıkla izlediklerini ve “stokçu” diye tabir edilmekten rahatsız olduklarını dile getiriyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, önce soğanın neden depolanması gerektiğini anlatıyor, ardından da “Biz bunu Polatlı’da 20 senedir yapıyoruz, neden şimdi stokçu olduk” diye soruyorlar:

“100 ton soğan bulunca sanki ya bir suçlu ya da uyuşturucu yakalamış gibi haber yapıyorlar. Şaşırıp seyrediyoruz. Televizyonda seyrettiğiniz depoların hepsi tedarikçi, hiçbiri de stokçu değil. Her gün 3-4 araba soğan yükleyen arkadaşlarımız, hepsini tanıyoruz.”

Bu kadar da sahtekârlık olur mu?

Son 10 günde Polatlı’ya pek çok medya kuruluşunun gelip ‘yalan haber’ yaptığını söyleyen çiftçilerden biri, başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor: “Bir televizyon kanalı depoma geldi, röportaj yaptık. İşleri bittikten sonra dediler ki, ‘Bir de deponun kapısını kapatın, kenara çekilin, öyle çekelim’. Biz de söyledikleri gibi kapıları kapattık, kenara çekildik ki çekim yapsınlar. Sonra akşam haberleri izlerken bir baktık, benim depomu gösterip ‘Stokçular depoyu kilitleyip kaçmışlar’ yazıyor. Gözlerimize inanamadık. Halbuki biz oradaydık, satış yapıyorduk, kendileri bize kapıyı kapatmamızı söyledi. Bu kadar da sahtekârlık olur mu?

Etiketler: soğan, enflasyon
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