Soğanın yüzde 80’i depolarda çürüdü

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Ağustos ve Eylül aylarında üreticiden 1.2 TL’lerden alınan soğanın yüzde 80’inin depolarda çürüdüğünü, fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini söyledi.

ATB Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çandır, Antalya’nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini belirtti. Tarımdaki fiyatlarını değerlendiren Çandır, soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarında üreticiden 1.1 1.2 TL’den alım yapıldığını, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi. Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, “Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Ocak ayının sonu ve şubat ayında ortasında 8-10 TL’ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz” dedi.

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