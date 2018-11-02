Şok marketler ilk 9 ayda % 35 büyüdü

Türkiye’nin satış gelirleri bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden biri olan ŞOK Marketler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2018’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre; ŞOK Marketler, müşterilerinin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılayan ürün çeşitliliğine ilâve olarak, her gün düşük fiyat kampanyalarına devam ederek müşteri sayısını arttırdı. Bununla birlikte açılan yeni mağazaların da katkısıyla satış gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37 artarak 3,3 milyar TL ciroya ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise yüzde 35’lik satış artışı ile 8,7 milyar TL ciro elde etti.ŞOK Marketler, 2018’in ilk 9 aylık döneminde 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6.211’e çıkardı ve 3.700 yeni istihdamla toplam çalışan sayısı 28 bine ulaştı. Ekonomi Servisi

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