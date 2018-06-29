‘Sony, telefon satışlarını sonlandıracak’

Sosyal medyada mobil cihazlarla ilgili yaptığı tanıtımlarla bilinen ‘sızıntı uzmanı’ Evan Blass tarafından yapılan açıklamada, elektronik devi Sony’nin telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durduracağı iddia edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, elektronik eşya üretiminde dünya çapında ön sıralarda yer alan Sony’nin, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere olduğu iddia edildi. Şirkete yakın kaynak olan Evan Blass’tan tarafından açıklamada, Sony’nin Türkiye dahil bölge ülkelerinde telefon satışlarını sonlandıracağı kaydedildi. Blass, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’daki Sony hayranları için kötü haber” ifadelerini kullandı ve “Şirketin ofislerini ve operasyonlarını durduracağını duyuyorum” dedi. Sony tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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