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Sosyal medyanın dudak uçuklatan ''reklam'' geliri

03 Aralık 2017, Pazar 13:00
İstanbul Sosyal Medya Derneği Başkan Yardımcısı ve Wediacorp Üst Yöneticisi Şen: "2015 yılında sosyal network kanalları reklamlardan 8,3 milyar dolar kazanırken, bu rakamın 2017'de yıl sonu itibariyle 35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor." dedi.

İstanbul Sosyal Medya Derneği (SOSMED) Başkan Yardımcısı ve Wediacorp Üst Yöneticisi (CEO) Funda Şen, yaptığı açıklamada, son 5 yılda sosyal medyanın görkemli şekilde yükseldiğini anımsatarak, bu yükselişin hayatın birçok alanında çok sayıda farklılığı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Sosyal medyanın tüketim alışkanlıklarından karar verme şekillerine, bilgiye erişimden iş yapma biçimlerine kadar pek çok kritik noktada değişimlere yol açtığına işaret eden Şen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık hepimiz dünyaya daha entegre, bireyler, markalar, kurumlarla sürekli bağlantıda ve bilgi bombardımanına tutulmuş bir hayata uyum sağladık. Bireysel anlamda yaşanılan bu gelişmelerin markaları etkilemesi de kaçınılmaz oldu. Markalar bireylerin değişen tüketim alışkanlıklarına, sorgulama biçimlerine ve marka sadakatlerine yönelik yürüttükleri araştırma ve çalışmaları sosyal medya ile bütünleşik bir şekilde yürüterek pazardaki konumlarını güçlendirmenin peşine düştü.

Bugün sosyal medya markaların pazardaki duruşlarını güçlendirmeleri yönünde hem dostları hem düşmanları konumunda. Yıllar içinde yaşanan pek çok örnek vaka, markaların sosyal medya sayesinde ne kadar hızlı yükselebildiklerini veya düşüş yaşayabildiklerini gözler önüne seriyor."

Sosyal medyanın etkisinin markaları bu alana yaptıkları yatırımları artırmaya yönelttiğini anlatan Şen, 2015 yılında sosyal network kanallarının reklamlardan 8,3 milyar dolar kazandığını, bu rakamın 2017 yılının sonunda 35 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Youtube'un reklam geliri 5,6 milyar dolar

Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin günümüzde en aktif alanlar olarak ön plana çıkmasına karşın, Youtube'da her birini gölgede bırakacak bir yükseliş bulunduğunu aktaran Şen, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek çok markanın Youtube'u aktif bir pazarlama mecrası olarak kullanmaya başladığını anlattı.

Funda Şen, Youtube'un markalar ve bireylerle yaptığı çalışmalar sonucunda reklam gelirlerini 2017 yılında 5,6 milyar dolara yükselttiğine dikkati çekerek, "Youtube dünya genelinde 1 milyar 300 bin kişiye ulaştı, Türk markalar bu platform için kesenin ağzını açtı." ifadelerini kullandı.

Google tarafından satın alındıktan sonra büyümesi katlanarak artan Youtube'un şu an dünyanın en büyük video izleme platformu ve ikinci büyük arama motoru olduğuna dikkati çeken Şen, dünyada 1 milyar kişinin takip ettiği platformun Türkiye'de ise 30 milyon tekil kişiye ulaştığını söyledi.

Şen, her gün 5 milyar videonun izlendiği Youtube'a günlük ziyaretçi sayısının 30 milyonun üzerinde olduğunu vurgulayarak, Youtube'un tüm dünyada hızlı büyüyen bir platform olduğuna vurgu yaptı.

AA

Etiketler: sosyal medya, reklam, gelir
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