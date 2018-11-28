Stokçuluk değil, depolama

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “depolamanın doğal karşılanması gerektiğini belirterek, “Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz.” dedi.

Soğan üreticileri rahatsız

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’nin patates üretiminin yüzde 17’sinin karşılandığı şehirde bu ürünün depolanmasının tabiî karşılanması gerektiğini belirterek, “Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz.” dedi.

Kenar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, patates konusunda basında çıkan çeşitli haberlerden çiftçilerin rahatsız olduğunu söyledi.

Hükumetin, depolardaki bazı ürünlerin tesbiti için çalışma başlattığını aktaran Kenar, “Niğde, Misli ve Melendiz ovaları başta olmak üzere Türkiye’nin patates üretiminin yüzde 17’sini karşılamaktadır. Bununla birlikte kışlık patatesin de yaklaşık yüzde 60’ı, Niğde ve Nevşehir bölgesinden karşılanmakta. O yüzden bu bölgede patates depolanması gayet doğal. Biz bunu basında yer aldığı gibi stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak gösterilmekten rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü biz yıllardır patatesi soğuklarda 6-7 ay depolarda saklayarak halkımızın patates ihtiyacını karşılamaktayız. O yüzden sadece bir stokçu mantığıyla çiftçimizin eleştirilmesini istemiyoruz.’’ dedi.

Depolarda 450 bin ton patates var

Kenar, şu anda Niğde’deki depolarda yaklaşık 450 bin ton patates olduğunu, bahar döneminde yazlık patates çıkana kadar depolarda kalacağını ve bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediklerini aktardı Hazine ve Maliye Bakanlığının depolardaki malların tespiti anlamında gittiklerinde ‘depoları bastılar’ gibi algı oluşturulduğunu söyleyen Kenar, ‘’Patates sökümü biteli 15 gün oldu. Depolarda patates olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Depolarımıza koyduk, mayıs ayına kadar da bu depolardan peyderpey patatesleri satacağız. O yüzden buradaki algının değişmesini istiyoruz.” diye konuştu.