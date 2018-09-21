Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor

Döviz kurundaki artış eczacıları endişelendiriyor.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, euro kurunun 7 lirayı geçmesine karşın Sağlık Bakanlığı’nın ithal ilâçlar için uyguladığı 2.69 liralık sabit kur tarifesinin önümüzdeki günlerde ilâç sıkıntısına yol açabileceğini söyledi. İlâç firmalarının üretim kısıtlamasına gidebileceğini söyleyen Çolak, “Şu an için 600’e yakın ilâç kısıtlı olarak piyasaya sürülürken, 101 ilaç ise piyasada bulunmuyor. Stoklar tükendiğinde hastaların mağdur olmasından endişeliyiz. İlâç kartelleri, hammadde ve üretim stoklamasını yıllık planlama dahilinde yapıyor. 2018 sonunda stoklar azaldığında ciddî ilâç sıkıntısı yaşanabilir” dedi.

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