Su faturaları elektriği solladı

Su faturalarındaki okuma bedeli gibi kalemlerin olmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“5-10 yıl önce su faturaları elektriğin 4’te 1’i kadar gelirdi. Şimdi ise okuma bedeli gibi birçok kalem de faturaya ekleniyor. Tüketim bedelinin 2 buçuk katı fatura geliyor. Özellikle okuma bedelinden büyük bir haksız kazanç elde ediliyor. Bu bedel kaldırılmalı. Su faturalarında tüketim bedelinin başladığı metreküp kademesi 20’nin üzerine çıkmalı. 2 kişilik ailenin tüketimi ile 6 kişilik ailenin tüketimi bir değil. Bununla beraber esnafa da elektrik, su, doğalgaz faturalarında özel tarife uygulanmalı ve suda atık su bedeli mutlaka kaldırılmalı. En önemlisi iller arasındaki yüzde elliyi aşan fiyat farklılığı kaldırılmalı” dedi.

Ahmet Terzi -Ankara

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