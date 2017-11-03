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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Suriyeli mültecilerin sırtından kâr ediliyor

03 Kasım 2017, Cuma 14:10
Avrupalı birçok büyük giyim markasının, Türkiye'deki tedarikçi fabrikalarda çalışan Suriyeli mültecilerin kötü şartlarda çalıştırılmasını engellemekte yetersiz olduğu açıklandı.

İş ve İnsan Hakları Kaynak Merkezi (BHRRC) Avrupalı firmaların Türkiye'deki tedarikçi fabrikalarda çalışan Suriyeli mültecilerin kötü şartlarda çalışmasının önüne geçmekte yetersiz olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli moda şirketi Topshop'tan Almanya merkezli süpermarket zinciri Aldi'ye kadar çeşitli firmaların bunlar arasında olduğu belirtildi. Londra merkezli kuruluş BHRRC, sözkonusu firmaların Türkiye'deki fabrikalarda çalışan Suriyeli mültecileri koruması gerektiğini söyledi.

Açıklamada düşük maaşlar, ayrımcılık ve olumsuz çalışma şartlarının yanı sıra çocuk işçiliğinin Türkiye'deki giyim sektöründe çalışan Suriyeli mültecilerin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında olduğu ifade edildi.

BHRRC yetkili müdürü Phil Bloomer "Bazı büyük moda markaları işçileri korumada ilerleme kaydetti ancak Aldi, Asda, Topshop gibi birçokları geriden geliyor" dedi.

BHRRC araştırmasını Türkiye'deki fabrikalarda parçalarını ürettiren 37 Avrupalı şirket arasında yaptı. Çalışanları korumakta yetersiz kalan şirketler arasında Aldi ve Asda gibi süpermarket zincirlerinin yanı sıra, Topshop, Dorothy Perkins ve Miss Selfridge markalarının sahibi giyim firması Arcadia da bulunuyor.

ASOS, New Look, Next, SuperDry ve Zara listede en üst sıralarda yer alan firmalar olurken Mexx ve River Island'dan bilgi alınamadığı kaydedildi.

BHRRC geçen yıla göre daha fazla sayıda firmanın tedarik zincirlerini temiz tutmak için çabalarını artırdığını açıkladı. Mültecileri korumak, şikayetlerle ilgilenmek ve çalışan gruplarıyla diyalog amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'de yarısı 18 yaşından küçük olmak üzere 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe

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