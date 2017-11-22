"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Susurluk tostu ve ayranı için flaş gelişme

22 Kasım 2017, Çarşamba 13:51
Balıkesir'in Susurluk ilçesine özgü "Susurluk Tostu" ile "Susurluk Ayranı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi. Tescillemeyle belirlenen standartların dışında üretim yapan tesis ve iş yerlerinin Susurluk tostu veya Susurluk ayranı adını kullanamayacak.

İstanbul'u Edremit Körfezi'ne, İzmir ve diğer Ege illerine bağlayan güzergah üzerinde bulunan Susurluk'taki tesislerde mola verenlerin ilk tercihlerinden olan Susurluk Tostu ile Susurluk Ayranı, yurt içinde olduğu kadar yurt dışından gelen birçok turist tarafından da biliniyor.

Ünü sınırları aşan bu ürünlerin tescillenmesiyle ilgili uzun süredir çalışmalar yürüten Susurluk Ticaret Odası'nın Başkanı İlker Kurt, coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna ilk başvuruyu Şubat 2013'te yaptıklarını söyledi.

Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törenle kendilerine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik tarafından her iki ürünün coğrafi işaret belgelerinin takdim edildiğini vurgulayan Kurt, Susurluk Tostu ile Susurluk Ayranı'nın bundan sonra her yerde aynı kalitede yapılacağını kaydetti.

ÜRÜNLER KORUMA ALTINA ALINDI

Ürünlerin tescil edilmesinin önemli olduğunu anlatan Kurt şöyle konuştu: "2013'ten bu yana geçen süreçte çalışmalarımızı özenle devam ettirerek Susurluk Tostu ile Susurluk Ayranı'nı tescillendirmiş olduk. Belgelerimizi alırken orada yaklaşık bin kişiye Susurluk Ayranı'nı tattırdık. Çok güzel bir program gerçekleşti. Hem ayranımızı, tostumuzu tanıttık hem de coğrafi işaretlerimizi aldık. Bu süreç içinde Malatya'nın kayısısı, Aydın'ın inciri, Ayvalık'ın zeytini gibi artık Susurluk Tostu ve Susurluk Ayranı da coğrafi işaretler listesine girdi. Bu tescil, bölgede ayran ve tostumuzun kalitesinin devamını sağlayacak. Bu ürünlerin satış garantisi olacak. Yani bu ürünlerin Ticaret Odası olarak koruma garantisini aldık. Bundan sonra tüm Türkiye'de Susurluk Tostu ve Susurluk Ayranı belirli özeliklere sahip şekilde üretilecek."

Süreç içinde ürünlerini defalarca analize gönderdiklerini dile getiren Kurt, "Peynirinden tutun ekmeğine, sucuğuna yani belirli standartları tutturabilmek için her şeyine özen gösterdik. Aynı şekilde yoğurdumuzu, suyumuzu gönderdik analize. İçindeki tuz oranına kadar analizler yapıldı. İlgili kurumların bu konuda gerçekten çok titiz çalıştığını gördük" dedi.

Tescillemeyle tost ve ayrana bir standardın getirildiğini ifade eden Kurt, belirlenen standartların dışında üretim yapan tesis ve iş yerlerinin Susurluk Tostu veya Susurluk Ayranı adını kullanamayacağını aktardı.

AYRAN KÖPÜRECEK VE TAZE OLACAK

Kurt, tost ve ayranın özelliklerine ilişkin şunları kaydetti: "Bu özelikler Türk Patent ve Marka Kurumunun onayladığı özellikler. Susurluk ayranı hiç bir şekilde yağı alınmamış yoğurttan, tuz ve su kullanılarak yapılacak. Yani ayran sürekli köpürecek, taze olacak. Bölgedeki hayvanların sütlerindeki yağ oranının yüksek olması bize katkı sağlayacak. Bundan sonra Susurluk Ayranı adı altında aynı kalitede olmayan ya da sadece süt kültüründen yapılan ayranla satılacak ürünler Susurluk ayranı olarak satılamayacak. Susurluk tostu da daha çok bölgemizde yapılan tava ekmeği dediğimiz, tost ekmeği olarak bilinen ekmeklerden yapılacak. Bölgemizin kelle peyniri ya da bilinen adıyla Mihaliç peyniri olan az tuzlu peynir kullanılacak. Diğer kaşar türü kolay eriyen peynir kullanan üreticiler yaptıkları tosta, Susurluk tostu diyemeyecek."

2018'in başından itibaren tesislerde denetimler yapılacağını vurgulayan Kurt, ürünlerini korumaya kararlı olduklarını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kerkük'te toplu mezar bulundu

    Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

    Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

    Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

    Bosna kasabı hakkında tarihi karar

    Okulda faciaya ramak kala

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...

    Yılın ilk kar tatili haberi geldi

    13 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

    AKP'li belediye, 'Spor alanı yapacağız' dedi, ormana beton döktü!

    Altın zirve yolculuğunu sürdürdü

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu

    Dolar yine rekorla başladı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Genel

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi
    Genel

    40 ilde 'mahrem imam' operasyonu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Genel

    İsteyene bedava arazi verilecek! Tek bir şartla...
    Genel

    Parolamız hukuk
    Genel

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.