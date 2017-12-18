Süt üretimini tamamen durdurdu

Denizli'de bölgenin en büyük tesislerinden biri olan Doğa Tarım, yem fiyatlarındaki artış ve çiğ süt ile ilgili son iki yıldır yaşanan sorunlar nedeniyle süt üretimini durdurduğunu açıkladı.

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bağlı şirketimiz Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ülkemiz tarım sektöründe, yem fiyatları ve çiğ süt üretimi ile ilgili son iki senedir yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde çiftlikdeki hayvanların genetik yapısı, yaşları, verimlilik faktörleri ve üretim maliyetleri dikkate alınarak çiftliğimizde çiğ süt üretiminin bu şartlar altında eldeki kapasite ile ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması nedeniyle sürünün tamamen reforme edilmesi ile çiğ süt üretim faaliyetine ara verilmesine, çiftliğin alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesine, iş planına göre yeniden yapılandırılarak en son teknoloji ve teknikler kullanılmak sureti ile tam kapasite ile çiğ süt, embriyo ve damızlık üretim karması faaliyetlerine yönelik yeni yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.” 2010 yılında kurulan ve 2012 yılında hisseleri Egeli & Co. Tarım Girişimi tarafından satın alınan çiftlikte 2015 sonu itibariyle 600 sağmal inek bulunuyordu. 95 dekara yakın arazi üzerinde kurulu bulunan çiftlik, bölgenin en büyük tesislerinden biri konumundaydı.

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