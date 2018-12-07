Süt ve yağ ürünlerinde sıfır gümrük uygulaması kalkıyor

Süt, tereyağı, soya ve palm gibi ürünlerin belirli miktarlarda sıfır gümrük vergisi ile ithal edilmesine olanak sağlayan düzenleme iptal edildi.

Bazı süt ürünleri ile soya, palm yağları ve fraksiyonlarının sıfır gümrük vergisi ile ithalatına imkan tanıyan tarife kontenjanı yürürlükten kaldırıldı. Karar, süt ve krema, tereyağı, mısır nişastası, soya, palm, kolza, hardal yağları ile diğer bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bazı tohumların sıfır gümrük vergisi ile 2 bin 500 ton ile 9 bin ton arasında değişen miktarlarda tanımlanan kotalarla ithalatına imkan veriyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlükten kaldırılan söz konusu uygulama kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithal lisansları ise 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

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