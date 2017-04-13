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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Taksiciler tepkili: "Özel hayatın gizliliğine aykırı"

13 Nisan 2017, Perşembe 11:10
TŞOF Başkanı Apaydın, "Kamera uygulaması yalnızca otobüs ve minibüs taşımacılığıyla sınırlandırılmalı. Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmeli." dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kamera uygulamasının otobüs ve minibüs taşımacılığıyla sınırlı tutularak, taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, taksilerin, ulaşım sektöründe kişilerin tercih ettikleri bağımsız ve bireysel talep üzerine hizmet sağlayan araçlar olduğunu belirterek, bu taşıtlara kamera takılmasının doğru bir uygulama olmayacağını ifade etti.

"Özel hayatın gizliliğine aykırı"

Takside kamera uygulamasının özel hayatın gizliğine de aykırı olduğunu ileri süren Apaydın, şunları kaydetti:

"Taksi türü taşıtlarda ön dış ve özellikle de iç kamera cihazının bulundurulması, anayasanın 20. maddesindeki 'Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.' hükmüyle koruma altına alınan özel hayatın gizliliğini de ortadan kaldıracaktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir."

Apaydın, taksiyle yolculuğu tercih eden vatandaşların "özel hayatın gizliliğini ihlal" nedeniyle hem taksiciler hem de uygulama konusundaki karar alıcılar aleyhine hukuki yollara müracaat edebileceklerini belirterek, "Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmeli, uygulama yalnızca otobüs ve minibüs taşımacılığıyla sınırlandırılmalıdır. Kameralı taksi uygulaması durumunda kimse taksiye binmez ve bu da müşteri kaybı demektir." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: taksi, kamera, gizli kamera
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