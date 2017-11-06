TANAP'tan 2 milyon liralık gıda yardımı

TANAP'ın geçtiği Ardahan, Kars ve Erzurum'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 bin 522 ihtiyaç sahibine 2 milyon liralık gıda yardımı ulaştırılacak.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) geçtiği şehirlerdeki 10 bin ihtiyaç sahibine sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 milyon liralık gıda yardımı sağlanacağı bildirildi. TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, projenin ilk ayağı olan "Lot 1" bölümündeki Ardahan, Kars ve Erzurum illerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının belirlediği 3 bin 522 ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırılacağı belirtildi. Proje kapsamında 4 bölüme ayrılan boru hattı, 20 ilden geçerek Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırına ulaşacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğalgaz götürecek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak. AA

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