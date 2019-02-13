Tanzim satış uygulaması internet ortamında da yer alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz." dedi.

Turhan, "Proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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