Tarihi rekor düzeyine ulaşan Dolar ve Euro'da son durum

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ticaret savaşı olmayacağına dair açıklamaları, Wall Street Journal’ın ABD ve Çin’in pazarlık ettiği haberi ve ABD’nin ithal otomobillerde gümrük vergisi indirimi düşünmesiyle dolar küresel piyasalarda değerlendi; iç piyasada da dolar 4.0 lira ve euro da 5.0 liraya yakın düzeylerini korudu.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak düne göre yüzde 0.07 düşüşle 3.9629 liradan güne başlayan dolar yüzde 0.42 artışla tekrar 3.98 seviyesine yükseldi. Euro da düne göre yüzde 0.13 artışla 4.9450 düzeyinden işlem gördü. Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı. Haftanın ilk işlem gününü 116 bin 420 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.84 artışla 117 bin 393 puana yükseldi. Ticaret savaşı başlamadan bitecek mi? İş Yatırım’ın “Ticaret savaşı başlamadan bitecek mi?” adlı günlük piyasa analizinde ABD ve Çin arasında dış ticaret savaşı endişesinin azalması ile Wall Street’in yüzde 3 yükselerek 2015 yılından beri en kazançlı gününü geride Bıraktığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: “Hazine Bakanı Mnuchin’in “ABD bir dış ticaret savaşı başlatmayı değil daha adil ticari anlaşmalar yapmayı hedefliyor” açıklaması borsalardaki yükselişin arkasındaki itici güç oldu. “Trump’ın gümrük vergisi kozunu kullanarak ABD için daha adil bir dış ticaret ortamı yaratmak istemesinin haklı gerekçelere dayandığını belirtelim. “ABD’nin ‘gözde ticaret ortaklarına’ uyguladığı gümrük vergisi oranı 2016 yılında yüzde 3.5 düzeyinde. WTO verilerine göre aynı oran Avrupa Birliğinde yüzde 10, Çin’de yüzde 5 düzeyinde. “Dış ticaret savaşı ihtimalinin azalması beklentilerimizle uyumlu. Ancak hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin kredi ve metal piyasaları tarafından paylaşılmadığını belirtelim. “Oynaklığın yüksek seyretmeye devam etmesini bekliyoruz.” DHA

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