"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tarihi rekor düzeyine ulaşan Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

02 Nisan 2018, Pazartesi 10:10
Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer yitiren dolar yeni haftaya 3.95 lira, euro ise 4.87 düzeyinde başladı.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise haftaya göre yüzde 0.3 artışla 115 bin 280 puandan başladı.

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, “Piyasalar Paskalya Tatilinden Çıkıyor…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Japonya’da açıklanan Şubat ayı İşsizlik oranı piyasa beklentisinin altında yüzde 2.5 oranında gerçekleşti. Japonya’da açıklanan öncü Sanayi Üretimi Şubat ayında yüzde 4.1 oranında gerçekleşti. Japonya’da açıklanan Konut başlangıçları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında azalış kaydetti.

“TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.0 artış ile 13,176 milyar dolar ve ithalat yüzde 19.7 artış ile 18,936 milyar dolara olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 54.2 artış ile 5,761 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Sınır-Giriş-Çıkış verileri raporuna göre, 2018 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 31.66 artış ile 1,527 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34.91 artış ile 2,988 milyon olarak gerçekleşti.

“Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verilerine göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 453,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve stokun milli gelire oranı ise yüzde 53.3 gerçekleştiği açıklandı. Aynı dönem itibari ile Türkiye Net Dış Borç Stoku 291,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.2 olarak gerçekleştiği belirtildi.

“Haftanın son işlem gününde kurun zayıf veri akışı ile birlikte fiyatlamalarda 3,9387-3,9610 hareket ettiği ve haftayı 3,9515 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma günü, yüzde 0,07 yükseliş ile 114.930 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.36 düşüş ile yüzde 14.03 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.64 düşüş ile yüzde 12,49 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.01 yükselişle 195,74 seviyesinde olduğu görülüyor.”

DHA

Etiketler: dolar, euro
Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit sayısı 18'e yükseldi, 1500’den fazla kişi yaralı!

    BTK, o SMS'leri takibe aldı

    Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı verildi

    Fethiye'de batan tekne hakkında Kaymakam Şahiner'den açıklama

    Nobel Barış ödüllü Karman: Dünya Yemen'i unuttu; Yemen'de insanlık ölüyor

    Yakınları zor anlar yaşadı: Kaybolan polisin cenazesi bulundu

    Suriye'de bir aylık acı ve ağır bilanço: 1200'den fazla sivil öldürüldü

    Yargıtay, 'balkon demiri' ile ilgili emsal bir karara imza attı

    Dünyadan gelen eleştiri, tepki ve kınamalara rağmen devam edecekler!

    Konya merkezli 38 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 57'ye çıktı

    Yeni dönem başladı

    Bahreyn, 1932 yılından bu yana bir ilk olduğunu duyurdu

    Afrin'e hava operasyonu

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    Hacettepe Teknokent'e soruşturma: Eski yöneticiler de zanlılar arasında

    Gerilim tırmanıyor: Çin'den ABD'ye misilleme kararı

    Filistin davası satılık değildir

    'Derin endişelerimizi ifade ediyoruz'

    Su ile barışık şehir

    Dışarıda yenilen yemek hasta ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüzde 50’yi geçmesi zor
    Genel

    Konya merkezli 38 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 57'ye çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir: Sadâkatte birinci
    Misbah ERATİLLA

    Zübeyir Gündüzalp’ın gözyaşları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğruları söylemeye devam
    Faruk ÇAKIR

    Millete doğruları söylemek olur mu?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Acele edip kışta gelen kim?
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Katından bana yardımcı kuvvet ver’
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din galebe edecektir
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman heyecanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.