Tarihi rekorlardan sonra düşüşe geçen Dolar ve Euro'da son durum?

Geçen hafta tarihi rekorlar kırdıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar ve Euro, haftaya hafif yükselişle başladı.

Anayasa değişikliği görüşmelerininsebep olduğu gerginlikle geçen hafta tarihi rekorunu 3.94 lirayı gören ve ardından Merkez Bankasının müdahalesiyle haftayı 3.73 lira ile kapatan dolar, bugüne 3.7675 lira ile başladı. Euro da geçen hafta tarihi rekoru 4.17 liralık rekorundan sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 4.03 lira ile tamamlamıştı. Hafta sonu 3.97 liraya kadar düşen euro, bu sabah güne 4.0017 lirayla başladı. DHA

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