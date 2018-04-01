Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Bu yıla 158 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle ilk üç ayda alış ağırlıklı bir seyir izlerken rekor üzerine rekor kırdı. Özellikle mart ayındaki hızlı yükselişiyle yatırımcının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, bu dönemde 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, mart ayında yatırımcısına yüzde 4,7 getiri sağladı. Altının gram fiyatı sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 6,1 kazandırdı. "Ons altın düşmeden gram altın fiyatı düşecek gibi görünmüyor" GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da zayıf dolardan destek bulan altının ons fiyatının halen 1.320 doların üzerinde tutunmaya devam etmesinin pozitif olduğu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların "ticaret savaşları"nı başlatabilecek olması, ABD'nin son açıkladığı gümrük tarifelerine Çin’in cevap vermesinin küresel risk unsurlarını artıracak unsurlar olduğunu ifade eden Erkan şunları kaydetti: "Böyle bir ortamda altında da fazla gerileme aslında beklenmez. Tabii bu noktada dolar kurunda meydana gelen hareketleri de hesaba katmak gerekiyor. Kurun bozulan küresel risk algısından ve küresel endekslerden olumsuz etkilenmesi ve hafta içinde 4 liranın üzerine geçmesi elbette hem içeride korunmak isteyen yatırımcının altın ve dolar gibi enstrümanlara eğilimini artırmış, hem ons altın hem de kur fiyatının yükselmesi de matematiksel olarak gram altın fiyatlarının yükselişinde rol oynamıştır. Ons altın düşmeden gram altın fiyatı düşecek gibi görünmüyor. Gram altın işin içine girdiğinde Türkiye adına jeopolitik ve ekonomik haber akışı da önem kazanmaktadır." ''Yastık altında yaklaşık 200 milyar dolar var'' AA

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