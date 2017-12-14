Tarım da geriye gidiyor

ESİAD Ekonomik Gözlem Grubu’nun hazırladığı ‘2018 Yılında Türkiye Ekonomisi: Beklentiler ve Öneriler’ sunumunu dernek binasında düzenlenen toplantıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bilget, 2002 ve 2017 yılları arasındaki büyüme oranlarını karşılaştırdı. 15 yılda ortalama yüzde 5.8 büyüme yaşandığını belirten Bilget, “2016 yılında 3. çeyrekte büyüme -0,8 iken bu yıl 11,7 büyüme var. Bunda 15 Temmuz’un da etkisi var. Bütün alanlarda büyüme iyi, ancak tarımın ülke ekonomisindeki payı istikrarlı şekilde düşüyor. Bir taraftan iyi olarak değerlendirilebilir bir taraftan da sakınılması gerekir” dedi. Sektörlerin 2002 ve 2017 yıllarındaki büyüme oranlarını karşılaştıran Bilget, “Tarım yüzde 9,7’den yüzde 6,6’ya, sanayi yüzde 17,7’den yüzde 20’ye, inşaat yüzde 4,3’ten yüzde 7,7’ye, hizmetler yüzde 69,6’dan yüzde 66,1’e geldi. İnşaatın büyüme payının nedeni, inşaatın kayıt altına girmesi. Hizmetler 3 puan kaybederken bunu sanayi almış. İnşaat 2 puan kazanmış, tarım kaybetmiş. Fark edilen bir şey var; tarım geriye gidiyor. İnşaat malzemeleri ise ithalata karşı ihracat fazlası veren tek sektör. Elmayla armutu karıştırmamamız gerek” diye konuştu.