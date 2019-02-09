Tarım'da zararı gidermek için vatandaşa ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." dedi. AA

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