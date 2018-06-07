Tarım da zorda

Türkiye Ziraatçiler Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, 2018’in tarım sektörü açısından geçen yıllara göre daha zorlu bir yıl olacağını kaydetti.

Demirtaş’a göre mevsimler değişiklikler etkisiyle rekoltedeki düşüş ve döviz kurunun yükselmesi sonucu hızla artan girdi maliyetleri bu yıla damgasını vuracak. Bu yıl Diyarbakır’da kuraklığa bağlı olarak normalde ortalama dekar başına 400-500 kilo olan rekoltenin mevcut durumda 300-350 kiloya gerilediğini anlatan Demirtaş, aynı rekolte düşüklüğünün Mardin, Şanlıurfa, Çukurova Bölgesi ve Kayseri’de de yaşandığını kaydetti. Kuraklığın yanı sıra Kayseri’de yaşanan don olayının buğdayda yüzde 30 civarında zarar oluşturduğunu ifade eden Demirtaş, “Özellikle Mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleşen aşırı yağış ve dolu da önemli zararlara sebep oldu. İzmir Ödemiş’te sel, Eskişehir ve Samsun’da dolu, Yalova, Bursa, Manisa, Ankara ve Erzurum’da taşkın ve seller nedeniyle ciddi zararlar Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.