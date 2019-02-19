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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tarım, savunmadan daha önemli

19 Şubat 2019, Salı 17:53
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğunu savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Tarım savunma sanayinden daha önemlidir. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir, ileri teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boşsa bunun hiçbir önemi yok” dedi. Edirne Ticaret Borsası’nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün mumla arasanız bulamayacağınız kadar çok bürokrat burada. Bakan da karşınızda, hepimiz emre amade sizleri dinlemek için buradayız. Şundan emin olun, devlet sizi, üreticisini, çiftçisini düşünüyor. Bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Ancak bu işleri birlikte sürdürürsek bir noktaya geleceğiz. Çünkü önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 50 daha fazla üretmesi, Türkiye’nin de yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerekiyor. Bunu üretecek olan da sizlersiniz” dedi.

TARIM, SAVUNMA SANAYİİ’DEN DAHA ÖNEMLİ

Tarımın Türkiye’de çok eleştirilen ve algısı çok düşük olan bir yerde olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Ama tarım sektörüne ve birazdan rakamlara baktığınızda aslında o kadar başarısız olmadığımızı göreceksiniz. Hakikaten ileride dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lideri olacağından emin olabilirsiniz. Türkiye de halen verimli topraklarıyla dünyada iyi bir noktada aday bir ülkedir. Her konuşmamda şunu söylerim. Tarım savunma sanayinden daha önemlidir. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir, ileri teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boşsa bunun hiçbir önemi yok. O yüzden buzdolabını doldurmamız gerekiyor” diye konuştu.

Sığır varlığında birinci sıradayız

BM verilerine göre, Türkiye’nin tarımsal üretimde Avrupa’da 1, dünyada 7, toprak kaynağı olarak 17. sırada olduğunu anlatan Pakdemirli, “Buradaki en büyük başarı, üreticinin başarısı. Biz bu gözlükle bakıyor, bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum, tüm sığır varlığında Avrupa Birliği’nde birinci sıradayız. Büyükbaş havyan varlığında da Fransa’dan sonra Avrupa’da ikinci sıradayız. 2022 yılında inşallah Türkiye hem küçükbaşta hem de büyükbaşta hayvan ihraç eder hale gelecek” diye konuştu.

Etiketler: pakdemirli, tarım, savunma
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