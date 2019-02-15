Tarımda üretici fiyatları arttı

Tarımda üretici fiyatları (Tarım-ÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tarım ÜFE’nin Ocakta, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,87 yükseldiğini ortaya koydu. Buna göre fiyatlar, aralık ayına göre Ocakta, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 8,03, balıkçılıkta yüzde 11,33 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 16,77 arttı. Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,2 artış kaydedildi. Alt tarım gruplarından turunçgiller yüzde 10,66, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,52, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,08 ve çeltik yüzde 1,82 artış gösterdi.

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