Tarımı nasıl bu hale getirdiniz?

Niğde milletvekili Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019 yılına ait bütçe görüşmelerinde, Bakan Pakdemirli’ye sordu: “Türkiye’yi tarımda bu hale getirmeyi nasıl başardınız?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak, ülkemizin tarım ve hayvancık alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekti, Bakanlığın çiftçileri perişan eden bazı uygulamalarını sert bir üslûpla eleştirdi.

Gürer, ülkemizde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade etti. Sorunların aşılması için her köye bir veteriner ve bir ziraat mühendisi atanması gerektiğini anlatan Gürer, “Atama bekleyen veteriner, su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi sizden açıklama beklemektedir. Atama bekleyenlerin 2019 yılı içinde ne kadar alınacağı açıklanmalıdır” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ

Bilimsel tarıma geçilip aile tipi işletmelerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Gürer, “Müthiş fedakâr, üretken, toprağına bağlı çiftçilerimiz var, her soruna rağmen hayvancılığa devam eden besicilerimiz var, Bakanlıkta işini iyi yapan, çalışan veteriner, ziraat mühendisi, teknisyen, memur, işçilerimiz var, ama 2002’den bugüne kadar çözümü ithalde arayan, yanlış tarım politikalarıyla tarım ve hayvancılığa darbe vuran bakanlar ve AKP politikaları da var. 2000’li yıllara kadar kendi kendine yeten bu ülkeyi bu hâle getirmeyi nasıl başardınız?” diye sordu.

ÇİFTÇİ “YANDIM” DİYE BAĞIRIYOR

Türk çiftçisinin yaşadığı sorulara dikkat çeken Gürer, “Şeker pancarı çiftçisi, tütün çiftçisi dâhil üreticisi, çiftçisi, besicisi “Yandım!” diye bağırıyor. Tohumdan ilâç ve gübreye, mazota kadar üretim aşamasında her girdi pahalı, aynı zamanda ithal. Çiftçiyi son krizle ekim yapamaz noktaya getiriyorsunuz. Topraktan ilâca, gübreye çiftçi bilinçlendirilmesi yetersizdir. Genelde çiftçiler yeterli desteği alamamaktadır. Krediye erişmede sorunlar vardır. Sulama suyunu enerjiyle çıkaran çiftçi, elektrik bedelini ödemekte zorlanmaktadır. Borç faizleri, icralık çiftçi sayısını arttırmıştır. Çiftçi çocukları bile tarım sektöründen uzaklaşmaktadır” dedi.

HABER: AHMET TERZİ-ANKARA